Iltempo.it - Turetta finisce con i detenuti comuni. “Vita a rischio”, il timore

Filippoteme per la suae allerta i suoi avvocati. L'omicida di Giulia Cecchettin, in carcere a Verona da oltre un anno, ha infatti – secondo le ricostruzioni – espresso tutta la sua paura con familiari e legali per il suo trasferimento dalla sezione “protetti” del penitenziario veneto a quella di media sicurezza assieme ai. Ildell'ex studente di Torreglia sarebbe quello che gli altripossano non digerire il suo trasferimento e che la suapossa essere a. Ecco perché i legali del 23enne hanno chiesto che, almeno per il momento, venga riportato nella sezione dove si trovava prima e hanno segnalato alla procura l'urgenza del provvedimento. Secondo Rosario Di Raimondo e La Repubblica, la scelta di spostaredalla sezione protetti non sarebbe stata però una decisione ad personam.