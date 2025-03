Turchia, Pkk annuncia cessate il fuoco

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.30 Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) hato ililcon la, riporta l'agenzia di stampa Anf, vicina al partito armato. L'annuncio segue l'appello dal carcere del leader Ocalan che ha chiesto ai suoi di deporre le armi e sciogliersi. "ilda oggi per spianare la strada all'attuazione dell'appello di Ocalan per la pace e una società democratica",il Pkk. Il partito è nato nel 1971 e dal 1984 ha scelto la via armata. Ankara lo considera un'organizzazione terroristica.