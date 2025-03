Turchia, il Pkk annuncia il cessate il fuoco a partire da oggi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 1 mar. (askanews) – Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) hatounilcon la, rispondendo all’appello del suo leader e fondatore Abdhullah Ocalan, si legge in una nota. “Per spianare la strada all’attuazione dell’appello di Apo alla pace e a una società democratica, dichiariamo unilda”, hato il comitato esecutivo del Pkk in un messaggio pubblicato dall’agenzia Anf, vicina al partito armato. “ACCETTIAMO IL CONTENUTO DELL’APPELLO COSÌ COM’È E DICHIARIAMO CHE LO RISPETTEREMO E LO ATTUEREMO”, afferma ulteriormente il Pkk a caratteri cubitali in un lungo testo scritto in turco. Il PKK chiede la libertà per il suo fondatore, imprigionato per 26 anni al largo delle coste di Istanbul, che giovedì ha invitato il Partito a sciogliersi e deporre le armi.