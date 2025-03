Turchia, il Pkk annuncia il cessate il fuoco

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – I militanti curdi del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) hannoto unilcon la, dopo l’appello lanciato del loro leader Abdullah Ocalan, in cui invitava il gruppo a sciogliersi.Come reso noto dall’agenzia di stampa Anf, il Pkk in una dichiarazione sottolinea che “la dichiarazione del leader Abdullah O’calan del 27 febbraio scorso è un manifesto che illumina il cammino di tutte le forze della libertà e della democrazia. Rendiamo omaggio al leader Apo per aver fornito al nostro popolo e all’umanità un manifesto di società democratica.In questo contesto dichiariamo unileffettivo da oggi, per spianare la strada all’attuazione dell’appello del leader Apo per la pace e una società democratica. Nessuna delle nostre forze intraprenderà un’azione armata a meno che non venga attaccata”.