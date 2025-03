Gravidanzaonline.it - Tumore al seno e gravidanza: è possibile diventare mamme dopo la diagnosi?

Leggi su Gravidanzaonline.it

Ilal, detto anche carcinoma mammario, è la neoplasia diagnosticata più frequentemente in Italia. È dovuto, spiega dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, alla moltiplicazione incontrollata di alcune cellule della ghiandola mammaria che riescono a staccarsi dal tessuto che le ha generate e invadere i tessuti circostanti. Nella maggior parte dei casi si sviluppa dalle cellule ghiandolari o dalle cellule che formano la parete dei dotti, i tubi che collegano le varie parti del. Nonostante sia una forma disempre più curabile è pur sempre una malattia molto importante cui va dedicata particolare attenzione anche in relazione alla.Sia perché, come sottolineato dalla Fondazione Veronesi, tende a essere più aggressivo, sia perché lacondiziona le possibilità terapeutiche.