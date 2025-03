Thesocialpost.it - Tumore al cervello scambiato per un’infezione all’orecchio, morto il 19enne Jac Sexton: “Aveva vertigini e vedeva doppio”

Una tragedia ha colpito il Galles, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita a causa di unalinizialmenteper una semplice infezione. Jac, originario di Aberdare,da poco iniziato la sua carriera da barbiere quando la sua vita ha preso una svolta drammatica.Tutto è iniziato nell’ottobre del 2024, quando Jac ha cominciato ad accusare, problemi alla vista e difficoltà nel parlare. La diagnosi iniziale non lasciava presagire nulla di grave: «Gli hanno detto che era solo, una conseguenza della mononucleosi avuta l’estate precedente», racconta la famiglia.I sintomi, però, non miglioravano. Dopo un secondo controllo, i medici hanno fissato una TAC per due settimane dopo, ma Jac non ha avuto il tempo di aspettare.