Juventusnews24.com - Tudor Juve, il ritorno a Torino è davvero possibile? È in lista ma la società gli preferisce loro tre: le ultime

di RedazionentusNews24, il? L’ex collaboratore di Pirlo è inma labianconera glitre: leL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Igor, ex giocatore dellantus con un passato anche da collaboratore nello staff di Pirlo nella stagione 2020-21.Il suo nome è rimbalzato attorno al mondoin questeore comesostituto di Thiago Motta. Il suo profilo è certamente nelladei potenziali candidati, anche se laad oggisoluzioni come Conte, De Zerbi o Gasperini (quest’ultimo non rinnoverà con l’Atalanta).Leggi suntusnews24.com