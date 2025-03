TTrump-Zelensky dalla felpa ‘bocciata’ alla lunga attesa | i retroscena dello scontro nello Studio Ovale

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Emergono oggi alcunidel burrascoso incontrotra Volodymyre il presidente americano Donald Trump. In particolare, secondo quanto riferisce è Barak Ravid su Axios, dopo loverbale tra i due leader e il vicepresidente Vance, la delegazione di Kiev ha atteso in un'altra stanza per un'ora circa, .