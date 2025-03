Justcalcio.com - TS – “Fiorentina, critiche esagerate. Il gruppo è stato male”

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-01 00:38:00 Torino, l’ultimo titolo di TS:Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria delladi misura sul Lecce decisa dalla rete di Gosens nel primo tempo. Il tecnico dei viola ha dichiarato:“Oggi volevamo fare cose semplici, nei momenti difficili si fa cosi, venivamo da un momento difficile con non buone prestazioni, oggi era importantissimo vincere ma non èfacile. Negli ultimi giorni abbiamo provato un altro sistema di gioco, abbiamo concesso poco e creato tante occasioni, dispiace per aver vinto solo 1-0, vittoria meritata, i ragazzi hanno dato tutto”.Le dichiarazioni di Palladino“Le otto vittorie consecutive hanno dato una percezione che potevamo stare secondi o terzi in classifica ma non è nelle nostre possibilità, veniamo da una ricostruzione con tanti giocatori acquistati, le otto vittorie hanno dato una percezione sbagliata all’ambiente.