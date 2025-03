Justcalcio.com - TS – fino a quanto può incassare e l’incertezza Fifa

2025-03-01 14:13:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport:Il secondo tempo della Juventus di Thiago Motta, inteso come il rendimento della squadra dal giro di boa della stagione in avanti, non è iniziato nel migliore dei modi. Anzi. Per provare a correggere il tiro, in questa ideale ripresa, non resta che il campionato, con il suo lasciapassare per la prossima edizione della Champions League. A meno che. a meno che la Juventus non faccia ricorso ai tempi supplementari. Confidando in un esito differente rispetto a quelli giocati, pochi giorni fa soltanto, a Eindhoven, di fronte al Psv. L’overtime di questa stagione, nel bel mezzo dell’estate, si chiama infatti Mondiale per Club, con i bianconeri che voleranno negli Stati Uniti (insieme all’Inter, in quota Italia) per prender parte a una competizione inedita, almeno nel format.