Trump | vado d' accordo con chi vuole pace

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 Dopo lo scontro alla Casa Bianca con Zelensky, il presidente Usa ha detto che in futuro "non importa chi guiderà l'Ucraina, purché questa persona sia pronta a risolvere paficicamente il conflitto con la Russia. Sono d'con chiunque faccia la". Il segretario Rubio: "Zelensky dovrebbe scusarsi per averci fatto perdere tempo così" "Sono sicuro che il rapporto conpuò essere salvato - ha detto Zelensky a Fox News - la nostra è una relazione storica tra due popoli".