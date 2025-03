Thesocialpost.it - Trump-Zelensky: origini di una rivalità irrisolta tra politica, guerra e interessi geopolitici

La relazione tra Donalde Volodymyrè sempre stata segnata da tensioni, incomprensioni e scontri diretti. Dalla famosa telefonata del 2019, che portò al primo impeachment di, fino alla gestione dellain Ucraina durante il suo secondo mandato presidenziale, il rapporto tra i due leader è stato caratterizzato da un misto di diffidenza e contrasti politici.Leggi anche: Ucraina, Salvini esulta e beve vodka con Casellati: “Andiamo a Mosca!”Ledello scontro: la telefonata del 2019 e l’impeachmentLatraaffonda le radici nel primo mandato del leader repubblicano. Nel 2019,tentò di usare il presidente ucraino per ottenere informazioni compromettenti su Joe Biden e suo figlio Hunter, coinvolto in affari in Ucraina attraverso la compagnia energetica Burisma.