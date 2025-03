Lettera43.it - Trump-Zelensky, il presidente ucraino: «Non devo scusarmi», Rubio: «Una perdita di tempo»

Leggi su Lettera43.it

La tensione dopo lo scontro tra Volodymyre Donaldè rimasta ancora alta, con nuovi attacchi alUcraina da parte di Washington. Durante un’intervista alla Cnn, il segretario di Stato americano Marcoha ribadito la posizione delUsa: «Perché dovrei parlare di garanzie di sicurezza per l’Ucraina? Lasciatemi prima ottenere un accordo di pace», ha dichiarato, chiedendo poi adi «scusarsi» per quanto accaduto durante l’incontro, definendolo una «di». Anche la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha aggiunto ulteriore benzina sul fuoco, sottolineando come il«si rifiuta di riconoscere la realtà pratica di questa guerra», e che la situazione attuale è molto diversa da quella del 2022, con «le carte non a suo favore».