Trump-Zelensky Foti | Certo non c’è stato un capolavoro diplomatico spero si possa recuperare

“La premier Meloni ha lanciato un’iniziativa che dovrebbe essere seguita da tutti i Paesi europei. E cioè un incontro tra Stati Uniti e Stati dell’Ue, insieme ai tradizionali alleati degli Usa che non fanno parte dell’Unione”. A sottolineare la necessità di un vertice ad hoc dopo la rissa in mondovisione tra Donalde Volodymyrè il ministro per gli Affari europei, Tommaso, ospite del Forum in Masseria in corso a Saturnia. Per l’esponente di FdI è necessario un chiarimento anche se – dice – lo scontro di ieri è marginale rispetto alla questione centrale, capire cosa vuole fare l’Occidente. “Non possiamo – ha detto– prendere la situazione di ieri e amplificarla oltre ogni ragionevole limite. Ma un chiarimento è necessario, all’interno di un Occidente che si è sempre espresso in modo compatto e unitario su alcune questioni di politica internazionale”.