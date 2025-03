Ilfattoquotidiano.it - Trump-Zelensky, è scontro tra Lega e Forza Italia. Opposizioni a Meloni: “Venga in Aula prima del Consiglio europeo del 6 marzo”

Loconsumato venerdì alla Casa Bianca e concluso senza accordi tra Donalde Volodymyrha spinto la premier Giorgiaa chiedere un incontro tra Stati Uniti e Stati europei e quelli che sono i tradizionali alleati degli Usa extra Ue. La premier farà “tutto ciò che può servire per chiarire i rapporti, evitare la loro estremizzazione e soprattutto evitare che ci si parli molto in interviste e agenzie e poco di persona, è sempre cosa buona e giusta”, ha assicurato il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti a chi domandava seriuscirà a fare da ponte tra Usa e Ue in vista della pace tra Russia e Ucraina. Sulla posizione del governo lechiedono adi riferire in Parlamentodelstraordinario fissato per giovedì 6, con all’ordine del giorno la guerra in Ucraina ed il rafmento della difesa europea, all’indomani del vertice di Londra al quale prenderanno parte Nato, Unione europea ed Europa, Turchia e, in videocall, anche i Baltici.