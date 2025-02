Trump minaccia Zelensky, la reazione disperata in diretta dell'ambasciatrice ucraina - Il video

Leggi su Open.online

La testa china e la mano portata al volto, in un misto di sconcerto e disperazione per la scena a cui ha appena assistito. Sono diventate virali le immagininegli Stati Uniti, Oksana Markarova, ripresa durante alla Casa Bianca tra il suo presidente, Volodymyr, e quello americano, Donald. Nelle immagini diffuse dalla giornalista di Bloomberg, Annmarie Hordem, l’ambasciatrice si lascia andare a un gesto di scoramento. È laalle parole di, che ha ribaltato le accuse contro il presidente ucraino, colpevole secondo lui di avere un atteggiamento poco propenso alla trattative e di voler «giocare d’azzardo con la Terza guerra mondiale». Nel giorno in cuie Usa avrebbero dovuto sottoscrivere anche un accordo sullo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine,è arrivato alle minacce: «O fai un accordo o noi ci tiriamo fuori».