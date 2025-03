Trump e Zelensky che litigano davanti al caminetto nella Stanza Ovale | cosa di più?

Leggi su Ildenaro.it

Il degrado del vivere civile di alcuni personaggi pubblici è arrivato e sta per superare per gravità il livello raggiunto negli anni che precedettero la seconda guerra mondiale, durando ancora dopo la fine.Solo per avere l’idea di come l’umanità sia scossa dalle fondamenta da tali comportamenti, si può andare con il pensiero a un nido di vespe che abbia ricevuto un colpo, voluto o accidentale. Di conseguenza succede il finimondo per gli insetti che vivono all’interno di esso che, come se fossero impazziti, volano senza meta intorno alla casa che abitavano. Dovrebbe esistere un galateo anche per coloro che comandano il mondo: forse un tempo c’era e era di grande aiuto alla diplomazia tanto che in un’operetta è possibile assistere alla consegna da parte del suo paese al suo pendent di un altro, la dichiarazione di guerra con il sorriso sulle labbra in una pausa di una festa da ballo.