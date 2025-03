Quotidiano.net - Trump contro Zelensky, l’Europa fa quadrato. Domani il vertice a Londra. Meloni: subito summit Usa-Ue

Roma, 1° marzo 2025 – Nelle grandi capitali la reazione è identica: sopraffatti dallo stupore. Tranne una: al Cremlino gongolano, contentissimi per il trionfale risultato che gli hanno regalato ieri serae Vance. Una vittoria tonda, ottenuta a tavolino senza neanche doversi spendersi troppo. A vergare la soddisfazione sui social, l’ex presidente russo Dmitri Medvedev: “Per la prima volta – scrive su Telegram –ha detto la verità in faccia al pagliaccio della cocaina. Il regime Kiev sta giocando con la terza guerra mondiale. Il maiale ingrato ha ricevuto un sonoro schiaffo dai padroni del porcile”. Gli fa eco la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova: “Il fatto chee Vance si siano trattenuti e non abbiano schiaffeggiato questo mascalzone è un miracolo di moderazione”.