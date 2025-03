Ilgiorno.it - Truffa e affari sporchi del clan. La merce acquistata e non pagata venduta abusivamente in Calabria

Compravano, ma poi non pagavano,per migliaia di euro da aziende di tutta Italia, alimentari e non solo, che poi rivendevano ine i proventi servivano anche al "mantenimento dei carcerati". Una presunta, architettata con la società “Alipadania”, dietro cui si celava un supermercato a Pogliano Milanese, che ha mandato agli arresti domiciliari Fortunato Mesiano, 50enne, nato a Vibo Valentia e residente a Biassono, tra i 22 arrestati nell’indagine sulla ‘ndrangheta della Dda di Catanzaro che ha inferto un duro colpo aldi Gagliano. Secondo la gip del Tribunale di Catanzaro Gilda Danila Romano, che ha firmato le ordinanze cautelari, "l’operato degli indagati va ben oltre il mero inadempimento contrattuale per avere omesso il pagamento diordinata e ricevuta", ma si tratta di "una preordinata macchinazione per realizzare una realtà societaria e imprenditoriale che avrebbe operato nel settore fittizio dei supermercati e non solo, così da creare una scatola vuota con un fittizio amministratore, chiamato solo al momento di interagire con gli uffici e di firmare gli atti, al fine poi di gestire personalmente loro la contrattazione con i fornitori, l’allocazione dei colli via via ricevuti, la rivendita nelle loro imprese o rivendita a terzi venditori".