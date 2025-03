Salernotoday.it - Truffa anziana e viene aggredito dal genero: ladro fugge con 4mila euro

Leggi su Salernotoday.it

ta nel comune di Capaccio Paestum. Questa mattina un ragazzo ha telefonato alla donna, residente in via Garibaldi, spacciandosi per il nipote e sostenendo che sua madre (ossia la figlia) aveva urgente bisogno di soldi. Poco dopo un complice si è presentato davanti alla porta di casa.