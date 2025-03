Ilrestodelcarlino.it - Truffa all’Inail, bagnino a processo. Ma l’infortunio era vero: assolto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il sospetto che quella frattura lombare fosse un’invenzione per incassare i soldi dell’Inail lo avevano visto finire acon accuse pesanti. Ma in realtà quelsul lavoro era, eccome. L’incubo per unche nel giugno del 2020 era in servizio in uno stabilimento balneare di Lido degli Estensi si è concluso di recente con una sentenza di assoluzione con formula piena. Tutto quello che l’uomo – un settantenne comacchiese – aveva raccontato è stato confermato in dibattimento dai testimoni sfilati davanti al giudice Giuseppe Palasciano. Quella frattura esisteva e se l’era procurata spostando un moscone sulla spiaggia durante il suo servizio allo stabilimento. "È una vicenda che ha comportato un notevole patimento per il mio assistito – ha commentato l’avvocato Vittorio Zappaterra, legale del–.