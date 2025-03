Ilgiorno.it - Trovato accoltellato in auto. Il sospetto: altri coinvolti

Leggi su Ilgiorno.it

Sono proseguite anche ieri le ricerche degli effetti personali non ancora ritrovati di di Roberto ‘Rambo’ Bolzoni (nella foto), il 61enne residente in via Raffaello Sanzio, rinvenuto senza vita nella suamartedì 18 febbraio. Giovedì i carabinieri e i vigili del fuoco avevano riil cellulare e il portafogli dell’uomo all’interno di un ceppo di legno vicino al canale che fiancheggia via Precacesa, in zona San Fereolo, a meno di mezzo chilometro dalle palazzine dove risiede Andrea Gianì, uno dei due indagati. Al momento mancano ancora all’appello due anelli d’oro, una collanina di Bolzoni nonchè le chiavi dell’in cui l’uomo è stato colpito da 35 fendenti alla gola, al volto e allo sterno. Si cerca ancora anche ’arma del delitto, un coltello di piccole dimensioni. Al momento, Gianì, 29enne disoccupato e incensurato, e lo zio, il 48enne pregiudicato di Crespiatica, Roberto Zuccotti, che erano stati prelevati dalle loro abitazioni lo scorso 22 febbraio, si trovano sotto accusa per omicidio volontario e rapina.