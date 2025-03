Quotidiano.net - Trono del Crisantemo vietato alle donne, l’Onu spinge: “Uguali diritti nella successione”. Ma il Giappone frena

Roma, 1 marzo 2025 – Nel prossimo futuro, ilpotrebbe avere una donna sul, con la possibilità che una imperatrice prenda il posto di un imperatore. Questa prospettiva è diventata più concreta dopo che l'ONU ha espresso interesse sulla lunga e complessa questione del ruolo delle figure femminilifamiglia imperialese, dove, oltre a non poter succedere al, levengono esclusivamente allontanate dopo il matrimonio. Per quanto riguarda ilsi parla anche dideldal momento che questo fiore è emblema ufficiale della famiglia imperialese e rappresenta la dinastia che, secondo la tradizione, è la più antica monarchia del mondo. Braccio di ferro tra Onu eA ottobre 2024, infatti, il comitato delle Nazioni Unite ha affermato che ildovrebbe “garantire l'uguaglianza trae uominial”, in linea con le “buone pratiche” di altre monarchie.