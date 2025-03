Trittico al teatro San Carlo | da Lifar a Forsythe un secolo in tre coreografie

Leggi su Ildenaro.it

Tre straordinari coreografi del Novecento per ripercorrere, in una soirée, undi danza: aldi Sanè in scena undedicato a Serge, Roland Petit e William. Impegnati Étoiles, Solisti e Corpo di Ballo del Lirico di Napoli , la cui direzione è affidata a Clotilde Vayer. Il sipario si alzerà domani alle 17, con replica fino a giovedì 6 marzo. Il programma guida il pubblico in un viaggio che ripercorre l’evoluzione del linguaggio coreutico nel Novecento: si apre con ‘Suite en blanc’ di Sergeper proseguire con ‘L’Arlésienne di Roland Petit’. La serata si chiude con ‘In the Middle, Somewhat Elevated’ di William. L’esecuzione avverrà sulla musica registrata. Sergeviene omaggiato con il suo più vivo esempio di pura danza: ‘Suite en Blanc’, creata nel 1943, è una celebrazione del neoclassicismo in cui la purezza delle linee e l’eleganza accademica esaltano la tradizione francese attraverso una coreografia astratta sulla musica che Édouard Lalo compone per il balletto Namouna.