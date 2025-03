Trentino, figlia uccide la mamma 92enne nel sonno

Leggi su Open.online

Una donna di 62 anni ha ucciso l’anziana, di 92, nel. Il delitto è avvenuto in una casa di via Grazia Deledda a Riva del Garda, in. La vittima sarebbe stata strangolata nella notte dalla, che avrebbe agito perché probabilmente stanca di tanti anni di accudimento verso la madre. Il caso è seguito dai carabinieri e dalla procuratrice generale di Rovereto, Orietta Canova.L'articololanelproviene da Open.