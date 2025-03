Ilgiorno.it - Trenta milioni per l’ospedale. Più grande e all’avanguardia. Il Pronto soccorso cambia look

Leggi su Ilgiorno.it

Saràa fine 2030 il nuovodelIrccs San Gerardo di Monza. A dicembre 2024, quando l’assessore regionale Guido Bertolaso era venuto a Monza per celebrare gli 850 anni dalla fondazione del nosocomio, il presidente Claudio Cogliati aveva chiesto un supporto per l’ampliamento e riqualificazione del reparto, risalente alla seconda metà degli anni ‘80. Galeotto fu San Gerardo. Subito dopo, il Pirellone ha approvato il programma straordinario di investimenti in Sanità, destinando 30,5di euro per l’ampliamento deldel nosocomio monzese. Intanto a fine estate 2026 finiranno i lavori per il completamento del monoblocco. Progettazione tecnico economica, progetto esecutivo e affidamento lavori prenderanno 24 mesi (da fine dicembre 2024), altri 45 mesi occorreranno per i lavori e collaudi.