Lanazione.it - Trattori in corteo alle terme. La battaglia continua: "Vogliamo riforme mirate"

di Nicola CiuffolettiMANCIANOIeri il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida ha fatto visita in Maremma e in occasione di un incontro con i giornalisti ha detto che gli agricoltori che protestano con i"sono una parte residuale di quel mondo", ribadendo che sì, vanno rispettati, ma che il Governo Meloni è il governo italiano che più ha investito in finanziamenti all’agricoltura e di questo le associazioni che rappresentano gli agricoltori lo sanno bene. Il messaggio, tempo zero, è arrivatoorecchie dei circa 100 agricoltori che ieri hanno dato vita al presidio a Saturnia, e non è stato accolto bene. Isono stati parcheggiati in un terreno davanti al campo da golf delle famoseper cercare di cogliere l’attenzione di qualche ministro che in occasione del "Forum in Masseria" passava da quelli parti.