Ilgiorno.it - Trasformatore del pc surriscaldato. Incendio in casa, un’intossicata

Ildi un computer che si surriscalda, le fiamme che avvolgono il tavolo e una donna che viene infine trasportata in ospedale per i fumi inalati: poteva certamente avere esiti ben peggiori l’scoppiato nella notte tra giovedì e venerdì in un appartamento a Legnano, limitato grazie al pronto intervento dei soccorsi. Teatro dell’episodio è stata, nelle prime ore di venerdì, un’abitazione al civico 26 di via Cavour. Alle 2.30 circa della notte, infatti, il personale del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Legnano dei carabinieri è stato chiamato a intervenire in zona per un: sul posto anche i vigili del fuoco che erano accorsi in zona dopo aver ricevuto lo stesso allarme. Nell’abitazione di via Cavour si era infatti sviluppato un principio die in particolare pare sia stato ildi un personal computer ad essersi talmenteda provocare il primo innesco, alimentato poi dal tavolo sul quale il pc era appoggiato.