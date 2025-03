Lanazione.it - Transizione ecologica, sulle strade lucchesi 30 nuovi bus

Lucca, 1 marzo 2025 – Più ecologici, più sicuri e più conformi alla varietà e alla lunghezza delle tratte. Va avanti lo svecchiamento del parco mezzi di Autolinee Toscane: solo per il bacino di Lucca da metà novembre a oggi sono entrati in servizio trentaautobus per il trasporto interurbano, in pratica uno ogni quattro giorni. Una flotta su gomma dipinta di blu, di dimensioni diverse, per rispondere alle più svariate esigenze di percorrenza: più grandi per i tragitti extraurbani, più piccoli per le linee che percorronostrette e ripide, come l’alta Versilia o la Garfagnana. Cinque modelli diversi, dunque, ma tutti dotati di telecamere interne di videosorveglianza per garantire più sicurezza a utenti e autisti, e di sistemi di pagamento contactless. “L’immissione in servizio di questi altri trentabus per il bacino territoriale di Lucca è l’esempio di quali e quanti investimenti Autolinee Toscane sta facendo in questo territorio e nel resto della Toscana – ha spiegato il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli –.