Lanazione.it - Tramoni Morutan, la staffetta

Leggi su Lanazione.it

, una poltrona per due.per necessità, ma anche per strategia. Da quando il rumeno è tornato dal suo infortunio, così come il corso ha recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori un mese, Inzaghi ha lanciato latra i due calciatori, con la voglia anche di farli giocare insieme. L’idea dellaha funzionato e sarà il leitmotiv di queste settimane. La presenza di Moreo in campo è irrinunciabile, così come Lind, ragion per cuisi intercambieranno spesso tra primo e secondo tempo. Con una variante, già vista contro la Juve Stabia. Durante il match contro le Vespe infatti, complice la superiorità numerica da parte dei nerazzurri, per 39 minuti si sono visti insieme Lind, Moreo,. Moreo è stato più libero di variare, anche sulla fascia, così come maggiore libertà è stata data anche allo stesso rumeno, rendendo completamente imprevedibile l’attacco nerazzurro, per una sorta di 4-2-4.