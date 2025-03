Tragedia familiare Francesca uccide la madre Poi la telefonata ai carabinieri

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un tragico evento ha scosso la comunità di Riva del Garda, in provincia di Trento. Secondo le prime ricostruzioni, una donna di 62 anni avrebbe tolto la vita allanovantaduenne mentre quest’ultima dormiva nella loro abitazione. La figlia, che da anni si occupava dell’anziana genitrice, sarebbe stata colta da un raptus che l’ha portata a compiere l’omicidio. Gli investigatori stanno valutando l’ipotesi dello strangolamento, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per chiarire le dinamiche esatte del delitto. Le indagini sono affidate ai, sotto il coordinamento della procuratrice generale di Rovereto, Orietta Canova. A dare l’allarme sarebbe stata la stessa 62enne, che chiamando il 112 ha confessato: “Ho ucciso la mamma”.Riva del Garda, donnalanovantenne I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto, ma purtroppo per l’anziana donna non c’era più nulla da fare.