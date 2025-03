Thesocialpost.it - Tragedia a Riva del Garda: uccide la madre nel sonno, ipotesi gesto di esasperazione

Leggi su Thesocialpost.it

DEL– Un dramma familiare ha sconvolto la tranquillità di via Grazia Deledda, dove una donna di 62 anni ha ucciso la92enne nel. Il delitto è avvenuto durante la notte, in circostanze ancora da chiarire.Leggi anche: Inferno sull’autostrada: coinvolti tre mezzi, morti e feritiLe primeavanzate dai carabinieri, che indagano sull’omicidio sotto il coordinamento della procuratrice generale di Rovereto, Orietta Canova, suggeriscono che alla base delpotrebbe esserci stata l’per una vita dedicata ad accudire l’anziana.Gli inquirenti stanno ricostruendo il quadro familiare e le condizioni psicologiche della donna, cercando di capire se vi fossero segnali premonitori o un contesto di sofferenza prolungata. L’abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici, mentre l’autopsia chiarirà le cause esatte della morte.