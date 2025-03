Dayitalianews.com - Tragedia a Cremona, muore un ciclista tamponato e travolto da un furgone

Un uomo di 48 anni, residente nel Cremasco, ha perso la vita sabato poco prima delle 13 dopo essere statoda unmentre era in sella alla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto sul ponte della Paullese, al confine tra le province die Lodi, lungo la strada provinciale 415.Per ragioni ancora da chiarire, l’uomo è stato investito dale, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, non è stato possibile salvarlo. Resta da capire perché il mezzo non si sia fermato in tempo, se a causa di una manovra rischiosa o di una distrazione. Sul luogo dell’incidente sono arrivati un’ambulanza e un’automedica del 118 Areu, mentre è stato anche allertato l’elisoccorso. Tuttavia, le ferite riportate dalla vittima si sono rivelate troppo gravi. Nell’impatto è rimasto ferito in modo lieve anche il conducente del, un uomo di 33 anni.