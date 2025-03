Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-03-2025 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità tra oggi e domani appuntamenti con il carnevale mal tempo permettendo in diversi quartieri cittadini le strade e le linee di bus interessate sono sulmobilita.it e domani l'appuntamento con l'edizione numero 50 della Mezza MaratonaOstia partenza dall'Eur e arrivo sulla litorale dopo aver percorso la colomba chiusure ale modifiche al trasporto pubblico sono previste Dalle prime ore del mattino e sino alle 16 il piano mobilità in dettaglio perOstia è sumobilita.it https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//03/01/file97a69aa2-02d1-460f-89f2-f26a5e7a8f86PmCADtRuPor2k9qBSev.flac