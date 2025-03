Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-03-2025 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità tra le 10 e le 14 alla Garbatella un corteo sfilerà tra via pullino e piazza Oderico da Pordenone percorrendo anche via Badoero via classico e via Massaia sono previste temporanea chiusura alcon deviazioni per le linee di bus 669 670 715 716 dalle 15 invece corteo al Quarticciolo questo il percorso piazza del Quarticciolo via Castellaneta via Molfetta Viale Palmiro Togliatti via Prenestina via Manfredonia di nuovo via Molfetta via Prenestina & via Manfredonia possibili temporanea chiusura ale deviazioni per il tram 14 e per 6 di bus ulteriori dettagli e aggiornamenti sono sumobilita.it