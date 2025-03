Amica.it - Tra passato e futuro: il video della sfilata di Versace A/I 2025-26

Laautunno inverno-2026 diunisce, stile neoclassico e tocchi western.La collezione firmata da Donatella cita gli anni del fratello Gianni. Ricordi che riaffiorano dall’archivio prendono vita attraverso silhouette scultoree e teatrali, alternate a decostruzioni in stile punk. Un aspetto interessantecollezione è l’introduzione di elementi tratti daHome.I primi look rappresentano il ritorno degli anni Novanta, con i piumini imbottiti dal pattern barocco portati come minigonne, abiti couture e capispalla avvolgenti. L’animalier si alterna a dettagli preziosi dal sapore western e rock, in linea con gli accessori costellati di borchie appuntite. Il velluto, caro al marchio, e il denim lavorato con borchie di cristallo, offrono un contrasto tra materiali più strutturati e quelli più leggeri.