Ilnapolista.it - Tra Napoli e Juventus la differenza è il carattere. Hanno gli stessi gol fatti e subiti (Tuttosport)

Leggi su Ilnapolista.it

Come si spiega cheabbiano quasi lo stesso numero di gol, subito ugual numero di reti in campionato, ma i bianconeri sono a -7 dagli azzurri? Questione di, scrive.Latrasta nella personalitàIl quotidiano nell’edizione odierna riporta:, due squadre che nella narrazione del rispettivo rendimento sono ovviamente agli antipodi o quasi. Da una parte gli azzurri lanciati in un campionato da protagonisti con lo scudetto a portata di mano, dall’altra i bianconeri che arrancano a galleggiare intorno alla quarta posizione nel tentativo di evitare il bagno di sangue economico che comporterebbe la mancata qualificazione alla prossima Champions. Dunque, la cavalcata di Antonio Conte e la corsa a sghimbescio di Thiago Motta.