Anteprima24.it - Torre del Greco, il Comitato Civico “Torre Futura” bacchetta il presidente del consiglio comunale Frullio

Tempo di lettura: 2 minutiTroviamo inaccettabili le parole riferite daldelGaetano Frulio ai microfoni della testata giornalistica TvCity. Unche continua a non comportarsi dae che, piuttosto che scusarsi con la cittadinanza evitando inutili giustificazioni, continua a gettare benzina sul fuoco. “Caciara”, è questo il termine utilizzato dall’Avv. Frulio sottolineando come, le colpe della disgustosa discussione di lunedì 24 siano da imputare al Consiglieredi minoranza Luigi Mele.“Caciara” è solo l’ultimo dei termini poco istituzionali utilizzati daldelnelle sue ultime uscite pubbliche nei confronti del Consigliere Mele. Oltre ad aver sospeso ildi lunedì per espellere dall’aula il Consigliere Mele, senza aver effettuato il secondo richiamo, ilsi è anche lasciato andare pronunciando epiteti come “non sa neanche da dove viene di casa” – “lo metto fuori a questo” – “il consigliere Mele è vergognoso”.