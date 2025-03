Ilgiorno.it - "Torneranno i pannelli anti rumore"

Dopo cinque anni di attese e proteste, "Autostrade per l’Italia ripristinerà le barriere fono assorbenti sulla tratta A1". Lo ha annunciato, dopo aver incontrato in Municipio i vertici dell’azienda, insieme all’amministrazione comunale, il sindaco Giancarlo Rossetti. Le barriere erano state rimosse diversi anni fa, in vista di una rapida sostituzione. I tempi, però, si sono allungati a dismisura, nonostante l’interessamento della precedente amministrazione locale che, più volte, aveva protestato a tutela dei residenti. L’ex sindaco Elia Bergamaschi aveva sollecitato più volte i lavori che, poi, erano stati annunciati per il 2023, ma non si sono svolti. Poi c’è stato il cambio di amministrazione comunale e anche la Giunta Rossetti ha lavorato nella stessa direzione. "Dopo più di 5 anni, partiranno, a marzo, i lavori per il ripristino delle barriere sul tratto dell’A1 che passa accanto alla zona residenziale di Guardamiglio – annuncia il primo cittadino –.