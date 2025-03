Ilrestodelcarlino.it - Torna “Pesaro Talent Show“. Emozioni e divertimento in scena

Dopo il successo della prima edizionelunedì 3 marzo, al cinema Loreto, ““. L’idea di Alessandro Gimelli, direttore artistico della riuscitissima manifestazione, quest’anno si sdoppia, proponendo una versione per i più piccoli alle 19 e una per gli adulti che prenderà il via alle ore 21. "Questo perché nell’arte non ci dev’essere competizione, almeno fra i bambini – spiega Gimelli –, perciò abbiamo voluto una sezione apposita per i ragazzi e tutti quanti riceveranno un attestato di partecipazione. Mentre per lo spettacolo serale avremo dei premi per i primi tre classificati, con un montepremi complessivo di 500 euro". Sul palco, presentati dalla vulcanica Chrystelle Desaintmaurice, fondatrice dell’Hip Hop Connection, vedremo ii più disparati: dalle arpiste del Conservatorio Rossini al trio di chitarristi che suonerà Mozart in una versione molto particolare, dai ballerini di hip hop agli atleti delle arti marziali; fra gli altri, una suonatrice di didgeridoo, affascinante strumento utilizzato dalle popolazioni aborigene australiane e la cantante Alice Putaggio, in arte LiLy, ospite del salotto Nuove Proposte di Sanremo.