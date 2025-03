Calcionews24.com - Torino, Vanoli racconta Salama: il ramadan, l’odio sui social, le qualità tecniche. Chi è il nuovo esterno granata

Leggi su Calcionews24.com

, nella conferenza stampa alla vigilia del Monza, Paoloha avuto modo di soffermarsi sull’ultimo arrivato in casa, AmineNel novero dei nuovi acquisti in salsa di calciomercato invernale in casa, Amineè senz’ombra di dubbio l’oggetto più misterioso. Calciatore francese classe 2000 (venticinque candeline da spegnere a luglio), di .