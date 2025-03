Juventusnews24.com - Tonali Juventus il grande sogno per l’estate: c’è già una prima idea per provare a convincere il Newcastle! I dettagli

di RedazioneNews24ilper: c’è già unaperil! Ie cosa può succedere in estateSarebbe Sandroildel calciomercatoin vista della prossima estate. La dirigenza bianconera va a caccia di rinforzi di qualità per il suo centrocampo e il regista delpotrebbe essere la soluzionele.A riportarlo è Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, che svela anche la possibile strategia che potrebbe essere adottata dalla Juve. Per arrivare al centrocampista deli bianconeri potrebbero anche proporre il cartellino di Douglas Luiz come contropartita.Leggi sunews24.com