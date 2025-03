Iltempo.it - Tommy Cash, le scuse a metà: "La parola mafioso? È nel dizionario"

SI dice "ossessionato" dall'Italia, al secolo Tomas Tammemets, il cantante e rapper estone che con la sua Espresso macchiato ha provocato reazioni sdegnate nel nostro Paese. La canzone che è stata selezionata per partecipare all'Eurovision Song Contest di maggio a Basilea in rappresentanza del Paese baltico è zeppa di stereotipi sugli italiani dal caffè agli spaghetti fino all'immancabile mafia. Il cantante è stato ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live, su La7, e a nella puntata in onda ieri sera su La7, e al programma Safari di Rai Radio2 dove ha detto la sua sulle polemiche. “Io amo l'Italia, mi piace tantissimo. Avete la cucina più buona, l'architettura più splendida, delle città meravigliose. Amo tutto dell'Italia, sono ossessionato. E non dimenticate il caffè“, ha chiosatoche racconta come è nata la sua Espresso macchiato: "La canzone è arrivata in maniera naturale dopo un mio viaggio in Italia.