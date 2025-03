Dilei.it - Tommy Cash dopo le polemiche su Espresso Macchiato: “Proteggerò Lucio Corsi all’Eurovision”

“Io amo l’Italia, ho il massimo rispetto per questo posto”: con queste paroleprova a sgonfiare lenate attorno alla sua canzone,, che sarà in gara alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. Un brano ricco di stereotipi verso il nostro Paese, tra spaghetti, caffè e mafia che ha indignato molti italiani.A partire da Caterina Balivo, che ha dedicato alla vicenda numerose puntate de La volta buona, finendo addirittura sulla tv estone. Non è particolarmente piaciuta neppure a Cristiano Malgioglio, che l’ha definita offensiva.Tanti altri, invece, l’hanno trovata divertente, spassosa, con un ritmo martellante e un linguaggio semplice che entra subito in testa. Un pezzo assai chiacchierato che ha acceso ancora di più l’interesse per l’ESC, che quest’anno si terrà in Svizzera e sarà condotto da Michelle Hunziker.