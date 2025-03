Biccy.it - Tim Kruger è morto a 44 anni, rivelata la causa

Timsi è spento oggi all’età di 44. Lo ha annunciato il suo compagno tramite la pagina ufficiale di Tim Tales, la sua casa di produzione. L’attore e produttore, famosissimo nell’ambiente LGBT+, sarebbedi un incidente domestico.“È con il cuore più pesante che devo condividere la notizia della scomparsa del nostro amato Marcel, l’uomo che tutti voi conoscevate e amavate come Tim. Per il pubblico, era l’iconico p0rno star dai capelli rossi; per me, è stato un compagno dolce e premuroso per oltre 20. Era anche il mio migliore amico. Ha toccato la vita di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo. Sono ben consapevole dello stigma che circonda le morti nell’industria del p0rno, quindi voglio essere molto chiaro per cercare di ridurre le inevitabili speculazioni: la morte di Tim è stata un tragico, ma semplice incidente domestico.