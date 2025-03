Liberoquotidiano.it - "Ti possa venire un colpo". Clamoroso: insultano Gianluca Torre, ecco la sua reazione | Video

"Seguimi, oggi ti porto in un vero dream". Così inizia l'ultimo reel postato su Instagram da, nel quale viene mostrato un "affascinante loft in Corso di Porta Romana", nel pieno centro di Milano. L'appartamento si compone di due camere, tre bagni, 280 metri quadri alla cifra - alta, ma non così inusuale per la metropoli lombarda, di 1.800.000 euro. In descrizione al filmato, l'agente immobiliare ha anche lasciato dei recapiti telefonici per tutti gli acquirenti che sono interessati a visionare l'appartamento. Ma sotto alsono comparsi commenti di utenti indignati. In particolare, i suoi followers non hanno apprezzato l'uso ripetuto di termini inglesi per definire concetti perfettamente spiegabili in lingua italiana. Ma, conoscendo un po' il lavoro di, ciò non dovrebbe stupire.