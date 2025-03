Liberoquotidiano.it - "Ti comporti così con i russi, eh?!": rissa in campo, Medvedev perde del tutto il controllo | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un altro risultato negato in un momento che dalla scorsa metà di anno è piuttosto da incubo. Daniilè uscito anche nel torneo Atp 500 di Dubai, dopo essere stato sconfitto dall'olandese Tallon Griekspoor ai quarti di finale. Il russo però si è fatto notare per uno sfogo contro l'arbitro di sedia, nel corso di un secondo set piuttosto estenuante. Dopo aver mancato quattro matchpoint, il rivale ha vinto al tiebreak e allungato la partita al terzo set, poi vinta. Il russo non le ha mandate a dire all'arbitro, dopo non aver sfruttato nemmeno un set point al tie break ed essere agganciato, cedendo poi 9-7. A questo punto, dopo che Griekspoor è arrivato alla sua panchina,ha iniziato a discutere con il giudice di sedia Adel Nour. Il russo si è inizialmente arrabbiato e dopo aver ricevuto un warning (un'ammonizione) per violazione del codice di condotta antisportiva ha iniziato a discutere con Nour.