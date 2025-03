Juventusnews24.com - Thuram certezza per presente e futuro: in passato ha detto no queste proposte per la Juve! Retroscena sul francese

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha posto l'attenzione su Khephren Thuram, centrocampista che il calciomercato Juve ha prelevato dal Nizza nel corso dell'ultima estate. In una stagione travagliata come questa il francese si è rivelato una certezza per il presente e per il futuro. Per la Vecchia Signora ha rinunciato alle offerte provenienti dalla Premier League e dalla Bundesliga: i club inglesi lo corteggiano da diversi anni, in passato anche l'Inter si era interessata. La prossima estate a prescindere dall'allenatore resterà bianconero.