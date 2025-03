The Watch Plays Genesis | Emozioni universali e un’esperienza condivisa

Leggi su Funweek.it

The– il progetto della band milanese The– arriva in Italia con il tour Thepremieres Foxtrot & Selling England by the Pound: AExperience. È il tour europeo che celebra gli iconici album deiSelling England by the Pound (pubblicato nel 1973) e Foxtrot del 1972. Dopo le date a Nonantola, La Spezia, Assisi, Aprilia e Mestre, il 9 marzo lo spettacolo farà tappa a Pavia.I The, dopo il successo che li ha visti protagonisti nelle più importanti capitali europee e UK, continuano a portare sul palco la musica deiriuscendo a catturare l’essenza e l’atmosfera dei primi anni del gruppo inglese. I Thesono: Andrea Giustiniani (chitarra elettrica, chitarra 12 corde acustica), Mattia Rossetti (basso, chitarra 12 corde elettrica e acustica, Moog Taurus bass pedals, voci), Simone Rossetti (voce, flauto), Valerio De Vittorio (organo, piano, sintetizzatori, mellotron, chitarra acustica, voci) e Francesco Vaccarezza (batteria, voci).