Liberoquotidiano.it - The Voice Senior, Patrizia fa litigare i giudici: "Come mai l'Italia?", finisce in lacrime

"Ci hai fattotutti, che decidi?". Sta tutta in questa frase di Loredana Bertè il senso e il succo di The, lo show musicale del venerdì sera di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Davanti ai 4vip, la Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa, si susseguono i concorrenti sconosciuti ma talentuosissimi, e tutti un po' in là con gli anni. Aspiranti cantanti che per vari motivi nella vita non hanno trasformato la loro grande passione nella loro carriera. Sul palco sfilano voci, ma soprattutto storie. A inaugurare la serata è Nicola, calabrese che ha iniziato a lavorare a soli 14 anni. Il suo sogno? Tornare a cantare nel suo paese natale, alla festa del patrono. Nell'attesa, ecco gli applausi sentiti per la sua cover di Ricominciamo, di Adriano Pappalardo. Ma la vera regina della puntata è, a 61 anni quasi una "ragazzina".